Inter-Empoli, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Empoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude il girone di andata per i nerazzurri che reduci dal successo in Supercoppa vogliono i tre punti contro i toscani, anche loro in un ottimo momento di forma. Chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 23 gennaio.

Inter-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Riccardo Montolivo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.