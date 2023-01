Monopoli-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Monopoli-Juve Stabia, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa non vincono da ben tre partite ed hanno bisogno di ritrovare i tre punti in modo tale da restare in scia alle dirette avversarie per la corsa ai playoff. I campani, dal loro canto, sono reduci da una sconfitta ed un pareggio e sperano di tornare al successo per non perdere terreno dal Pescara quarto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 23 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su RaiSport HD.

