Parma-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Venezia, match dello stadio Tardini valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Fabio Pecchia, dopo la pesante sconfitta subita nel derby emiliano contro il Modena, hanno bisogno di rialzare la testa in uno scontro di vertice. Gli arancioneroverdi, invece, dopo aver vinto nello scorso turno sono pronti per tentare di avvicinarsi ulteriormente ai ducali. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA