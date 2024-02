Reggiana-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Feralpisalò, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Alessandro Nesta sono in serie positiva e non hanno alcuna intenzione di interromperla, perché vogliono sognare la qualificazione ai playoff. La formazione di Marco Zaffaroni, dal suo canto, dopo aver strapazzato il Lecco, spera di trovare un po’ di continuità di risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

