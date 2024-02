Cosenza-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Pisa, match del San Vito Marulla valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da un importante successo ai danni del Sudtirol e ora vogliono portare a casa i tre punti anche davanti ai loro tifosi. I nerazzurri, dal loro canto, dopo aver perso contro lo Spezia, hanno bisogno di ritrovare la vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA