Alessandria-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Pro Patria, match dello stadio Moccagatta valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione piemontese è ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie D, ma cercherà di onorare fino alla fine il campionato per portare a casa qualche punto in più. La compagine lombarda, dal suo canto, spera di centrare un’importante successo in trasferta per avvicinarsi alla zona playoff. I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate e sembrano avere il destino segnato. La squadra ospite, invece, arriva da un solo successo negli ultimi cinque incontri e spera di tornare alla vittoria per restare in scia al treno playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

