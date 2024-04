Cosenza-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Brescia, match dello stadio San Vito Marulla valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine calabrese si trova a metà classifica, ma deve guardarsi le spalle per evitare di essere risucchiata nella zona più calda. Le Rondinelle, dal loro canto, sono in piena lotta per la qualificazione ai playoff e faranno di tutto per centrare la vittoria in trasferta. I padroni di casa, dopo aver ottenuto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per evitare di sprofondare in classifica. La squadra lombarda, invece, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide e spera di trovare una scossa per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 257, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

