Paolini-Volynets in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Jasmine Paolini sfiderà Katie Volynets nel secondo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Debutto alla portata per la numero uno d’Italia, che in quanto testa di serie è stata esentata dal primo turno e se la vedrà contro la beniamina di casa Volynets, numero 121 del mondo e in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nonostante il bel successo in tre set contro Kenin, la statunitense non dovrebbe creare grossi problemi a Jasmine, che infatti scenderà in campo con i favori del pronostico, complice l’ottimo momento di forma che sta vivendo. Le due non si sono mai affrontate in carriera.

