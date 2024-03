F1, qualifiche GP Australia 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 si prepara per la terza tappa del mondiale 2024. Dopo l’appuntamento in Bahrain e quello in Arabia Saudita, entrambi vinti da Max Verstappen e terminati con una doppietta Red Bull, il Circus vola in Australia, dopo una sosta di una settimana. Il circuito di Melbourne è pronto ad ospitare uno dei tradizionali appuntamenti del calendario, cancellato per tre anni durante l’epoca covid, ma dalla stagione 2023 nuovamente in programma. Si tratta del Gran Premio di casa per due piloti: Oscar Piastri e Daniel Ricciardo.

Il weekend tornerà al suo classico svolgimento, con il Gran Premio previsto per la giornata di domenica 24 marzo. Le sessioni del fine settimana sono previste per il pomeriggio australiano, che coincide con la prima mattina italiana. Le qualifiche andranno dunque in scena nella giornata di sabato 23 marzo a partire dalle 6:00 del mattino. Ci si prepari a puntare la sveglia per assistere in diretta alla sessione, disponibile su Sky Sport F1 e in streaming sia su Sky Go che su NOW. In alternativa, Sportface.it vi aggiornerà tramite una diretta testuale che vi offrirà ogni informazione valida.