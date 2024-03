Argentina-El Salvador stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming Amichevole 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Argentina-El Salvador, prima amichevole del 2024 per l’Albiceleste. Al Lincoln Financial Field di Philadelphia, i campioni del mondo affrontano per la prima volta dal 2015 El Salvador in un test che si preannuncia a senso unico. Al di là del risultato, i ragazzi di Scaloni cercano la prestazione e buone sensazioni in vista della Copa America, in programma quest’estate. L’appuntamento con Argentina-El Salvador è fissato alle ore 01:30 di stanotte, tra venerdì 22 e sabato 23 marzo: la partita non sarà trasmessa né in diretta tv né streaming in Italia dato che nessuna emittente ne ha acquistato i diritti.