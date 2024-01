Paolini-Shnaider in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jasmine Paolini affronterà Diana Shnaider al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Scende in campo la nostra numero uno, che dopo aver ben figurato in United Cup ha subito una pesante battuta d’arresto all’esordio in quel di Adelaide contro la spagnola Bucsa. A Melbourne ci arriva da testa di serie, ma il sorteggio non è stato dei più felici, contro una giovane rampante come la russa che vive e studia negli States. Lo scorso anno Shnaider si presentò al grande pubblico proprio qui in Australia, lottando ad armi pari contro Sakkari sulla Rod Laver Arena.

Paolini e Shnaider scenderanno in campo lunedì 15 gennaio come 2°match dalle ore 01:00 della notte italiana. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.