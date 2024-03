Paolini-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Jasmine Paolini sfiderà Tatjana Maria nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. La toscana, tredicesima forza del tabellone, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio. La veterana tedesca, invece, ha debuttato con un successo in due set ai danni della top cinquanta olandese Arantxa Rus. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità a livello di circuito maggiore (1-1). Quest’anno le due si sono già incontrate a gennaio in occasione del secondo turno degli Australian Open, con Paolini che ha prevalso in due comodi parziali. Quest’ultima, reduce dal trionfo nell’altro torneo 1000 di Dubai, partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per lei c’è l’accesso al terzo turno contro una tra la russa Anna Kalinskaya, ventunesima testa di serie, oppure la qualificata a stelle e strisce Taylor Townsend.

