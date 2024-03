Cobolli-Carballes Baena oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Flavio Cobolli sfiderà Roberto Carballes Baena nel primo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Prosegue la stagione nordamericana del tennista romano, iniziata diverse settimane fa negli States, per poi fare tappa in Messico e ora ritornare sù. A Indian Wells per fortuna Flavio on ha dovuto affrontare le qualificazioni e arriverà fresco all’esordio nel main draw contro un veterano del circuito, un osso duro su qualsiasi superficie ma che in questo periodo della carriera alterna buoni periodi ad altri più negativi. A inizio annata ha giocato un buon torneo ad Auckland, ma da allora tante sconfitte e una sola vittoria contro Navone a Cordoba.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI