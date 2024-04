Bronzetti-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Elena Rybakina nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La romagnola ha esordito in maniera molto convincente alla Caja Mágica, rifilando un doppio 6-3 alla qualificata transalpina Varvara Gracheva. Adesso la missione è quasi impossibile contro la numero quattro del mondo, che da pochi giorni ha trionfato in quel di Stoccarda, attestandosi nuovamente su degli splendidi livelli di forma. Tra le due giocatrici si tratta del primo incrocio diretto della carriera, con Bronzetti che partirà nettamente sfavorita in base alle previsioni dei bookmakers. Per l’azzurra, in caso di exploit contro l’ex vincitrice di Wimbledon, ci sarebbe un terzo turno contro una tra l’ucraina Marta Kostyuk oppure l’egiziana Mayar Sherif.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Rybakina scenderanno in campo oggi (venerdì 26 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana Stadium. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il secondo turno tra Bronzetti e Rybakina, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.