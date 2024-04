Paolini-Errani oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Stoccarda 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Sara Errani nel primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta indoor della città tedesca. Derby azzurro all’esordio nel prestigioso Porsche Tennis Grand Prix, ergo almeno una tennista italiana proseguirà il suo cammino. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Paolini, che sta vivendo una stagione fantastica e vuole confermarsi. Potrà però dire la sua anche Errani, che su questa superficie ha molta più esperienza e l’ha dimostrato superando brillantemente le qualificazioni, estromettendo un’avversaria del calibro di Kalinskaya. Le due sono grandi amiche, non a caso fanno spesso coppia per il doppio, ma si sono affrontate una sola volta nel circuito, sulla terra rossa di Bogotà del 2019, con vittoria di Jasmine.

Paolini e Errani scenderanno in campo oggi (martedì 16 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata dalle ore 12.30 italiane sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (canale 205), oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività e la diretta streaming su NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Paolini ed Errani, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.