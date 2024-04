Niente record di punti per l’Inter, il fratello di Antonio Conte: “C’è chi legge la storia e chi la scrive”

L‘Inter di Simone Inzaghi può vincere lo Scudetto della seconda stella già lunedì contro il Milan, ma dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari non può più battere il record di punti in serie A (102) stabilito nel 2013-14 dalla Juventus di Antonio Conte. Ecco perché Daniele Conte, fratello dell’allenatore al momento senza panchina, su Instagram ha lanciato quella che sembra essere una frecciatina all’indirizzo dei nerazzurri, allenati dal tecnico di Lecce dal 2019 al 2021. Nella didascalia dell’ultimo post sul suo profilo social, con la foto di Conte esultante, appare la scritta: “102 punti! C’è chi legge la storia… e chi la scrive!”, in riferimento proprio alla scritta sulla maglia dell’ex tecnico juventino durante la festa per lo Scudetto record in bianconero. In più anche la scritta “Not for everyone”, lo slogan lanciato dall’Inter al momento dell’annuncio di Conte.

