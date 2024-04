Bayern Monaco, Tuchel: “Ancelotti e il Real Madrid sono dei miti”

L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Real Madrid: “Ancelotti è un mito, sia come giocatore che come allenatore. E nonostante questo, è ancora molto gentile e umile. È calmo ed esperto, è come un padre per i giocatori e questo è molto importante. Sarà bellissimo giocare contro un mito come il Real Madrid“. Poi ancora sulla sfida con un pizzico di polemica: “Abbiamo un giorno in meno di preparazione, ma siamo tutti carichi per questa partita. Anche se c’è sempre pressione, dobbiamo trovare il giusto mix tra libertà e disciplina“.

Tuchel si è poi soffermato sui singoli della sua squadra: “De Ligt e Laimer? Per ora non sono cento per cento, sono ancora in fase di test. Penso che la situazione stia migliorando ma dobbiamo aspettare ancora qualche ora“. Infine su Bellingham: “Jude è un giocatore eccezionale, ha avuto una crescita fantastica. Ciò può essere fatto solo con grande carattere. Tutti quelli che giocano nel Real giocano con la pressione della maglia. Affronta tutto come se non gli importasse. È un giocatore chiave e cercheremo di trovare soluzioni contro di lui“.