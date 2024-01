Panathinaikos-Olimpia Milano in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valida per la 24^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Trasferta a dir poco complicata per gli uomini di coach Messina, alla ricerca di una vittoria per dare continuità al colpo casalingo dell’ultimo turno contro Barcellona. Contro la squadra di Atene quarta in classifica, però, serve un’altra impresa, dato che la formazione greca ha vinto le ultime quattro partite giocate davanti al proprio pubblico. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di mercoledì 31 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Panathinaikos-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.