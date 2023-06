Palio di Siena 2023 in tv, domenica 2 luglio: programma, orario e streaming

Cresce l’attesa per le due edizioni del Palio di Siena: si parte domenica 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano, mentre mercoledì 16 Agosto sarà in onore della Madonna dell’Assunta in cielo. Sarà LA7 a trasmettere il Palio di Siena, dopo essersi aggiudicata i diritti fino al 2024, 2024, con RCS MediaGroup, che invece ha i diritti digitali dell’evento. Domenica si parte con le prove del mattino e successivamente con le prove del pomeriggio. Istrice, Drago, Torre e Chiocciola sono le quattro Contrade che sono state estratte insieme ad Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca.

DOMENICA 2 LUGLIO

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20 – preavviso

ore 8,40 – Inizio sgombero della Pista

ore 9,00 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,45 – preavviso

ore 19,15 – Inizio sgombero della Pista

ore 19,45 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 15,30 – primo preavviso

ore 16,00 – secondo preavviso

ore 16,40 – Inizio sgombero della Pista

ore 17,15 – Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 17,20 – Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,30 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà