Francia-Ucraina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europei Under 21 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Francia e Ucraina, valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Match che si prospetta molto interessante e che sulla carta vede favoriti i transalpini. Questi hanno infatti chiuso il girone a punteggio pieno e, dopo la controversa vittoria contro l’Italia, hanno sconfitto di misura la Norvegia prima di dilagare contro la Svizzera. Guai però a sottovalutare l’Ucraina, vicinissima a scippare il primo posto del girone alla Spagna e avversaria temibile. La sfida è in programma domenica 2 luglio alle ore 21:00 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca. Diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming su Raiplay.