Palio di Siena 2023, cosa succede in caso di pioggia? Il regolamento

Maltempo a due giorni dal Palio di Siena 2023. L’edizione dedicata alla Madonna di Provenzano, in programma nel tardo pomeriggio di domenica 2 luglio (diretta tv in esclusiva su La 7), ha visto l’annullamento della terza prova per via del maltempo di venerdì. Gli addetti alla pista di Piazza del Campo sono al lavoro per sistemare il tracciato.

Il meteo di domenica non prevede pioggia. Una buona notizia per tutti gli appassionati, ma cosa prevede il regolamento in caso di maltempo il giorno della corsa? Si legge che “In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche. All’Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l’Autorità di P.S. l’effettuazione del Palio, per motivi che interessino l’ordine pubblico”.