F1, GP Austria 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Austria 2023 a Spielberg di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Scopriamo allora di seguito tutte le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della nona gara stagionale. Dopo un intenso sabato di sprint, è tempo di tornare in pista per la gara più attesa, quella standard, che assegna i 25 punti e a scalare. L’appuntamento torna a orari europei e i semafori si spegneranno alle ore 15 di domenica 2 luglio. Chi non dovesse riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà fare affidamento sulla replica proposta da TV8, il canale in chiaro della tv di Comcast. Alle ore 19, infatti, sarà disponibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando, in chiaro e dunque gratis, quando la gara sarà finita da circa due ore. Sportface.it vi aggiornerà invece come al solito con la diretta scritta in tempo reale. Ecco il riepilogo.

Domenica 2 luglio 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 19)