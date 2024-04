Padova-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Triestina, match dello stadio Euganeo valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra biancoscudata è saldamente la secondo posto in classifica, ma vuole chiudere in bellezza la regular season portando a casa una vittoria contro una diretta rivale. La compagine friulana, dal suo canto, deve cercare di vincere il match per provare ad assicurarsi un ottimo piazzamento in chiave playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

