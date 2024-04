Vis Pesaro-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Vis Pesaro-Juventus U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. C’è ancora abbastanza in palio in questo scontro tra i marchigiani, che sono terzultimi ma potrebbero balzare in quartultima posizione in modo tale da avere il vantaggio ai playout, e la formazione B dei bianconeri, che giocherà i playoff ma può agguantare la quinta posizione o scivolare in settima e al momento è sesta. Chi vincerà allo stadio Benelli? Appuntamento alle ore 20 di domenica 28 aprile, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.