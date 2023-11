LIVE – Padova-Lumezzane, Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA)

E’ tempo di Coppa Italia di Serie C anche per Padova e Lumezzane, attese dal match che vale un posto nei quarti di finale della coppa di categoria. I padroni di casa partono favoriti, visti anche gli ultimi risultati in campionato ed il secondo posto nel Girone A alle spalle del Mantova. Il distacco con la Lumezzane in campionato è di 15 punti che gli ospiti non vogliono far vedere nel match degli ottavi di finale. Per la Lumezzane, infatti, uscire con la qualificazione da Padova vorrebbe dire da un’iniezione di fiducia importante anche e soprattutto in vista campionato. Sportface.it vi raconterà il match fra Padova e Lumezzane che darà il suo tasto start alle 18.30.

