Fiorentina-Genk, programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Fiorentina-Genk, match valido per la quinta giornata dei gironi di Conference League 2023/2024. I viola cercano i tre punti contro la pericolosa formazione belga per difendere il primo posto in questo raggruppamento: chiudere in testa al girone, infatti, garantisce la qualificazione agli ottavi senza dover passare dai playoff. Allo stadio Franchi si parte alle ore 21 di giovedì 30 novembre, chi vincerà?

Fiorentina-Genk sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni.