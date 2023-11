Padova-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Giana Erminio, match dell’Euganeo valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Archiviato il primo turno, le due squadre hanno intenzione di staccare il pass per gli ottavi di finale. I biancoscudati stanno disputando una buona stagione e vogliono restare in corsa su più fronti, per gli ospiti, invece, sarebbe importante qualificarsi alla fase successiva battendo una delle formazioni migliori. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 novembre alle ore 14:00; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA