Vicenza-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Pro Patria, match del Menti valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La formazione veneta si trova nelle prime posizioni della classifica e spera di tenere aperti più obiettivi in questa prima parte di stagione. La compagine ospite, dal suo canto, spera di riuscire a fare un colpaccio in trasferta su un campo molto difficile, qualificandosi alla fase successiva. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 novembre alle ore 14:00; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

