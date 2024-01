Padova-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Padova-Alessandria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La seconda in classifica non vuole certo abbandonare l’obiettivo primo posto, ma dista sette lunghezze e non si può prescindere da un successo contro i piemontesi, ultimissimi in classifica e a loro volta alla ricerca di punti salvezza. Chi vincerà allo stadio Euganeo? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 20 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.