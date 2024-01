Ostapenko-Kasatkina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Adelaide 2024

Jelena Ostapenko affronterà Daria Kasatkina nella finale del WTA 500 di Adelaide 2024, torneo in programma sul cemento australiano. Secondo atto conclusivo di fila ad Adelaide per la tennista russa, che lo scorso anno non riuscì a raggiungere il titolo, sconfitta da Belinda Bencic. L’allieva di Flavio Cipolla ci riproverà contro la forte lettone, sempre più in crescita e in grado con questo risultato di tornare tra le prime 10 del ranking mondiale. Ostapenko nella sua 15esima finale sul circuito andrà a caccia del settimo titolo.

Ostapenko e Kasatkina scenderanno in campo oggi, sabato 13 gennaio, a partire dalle ore 08:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo combined di Adelaide avrà due canali dedicati, vale a dire Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.