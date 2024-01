Highlights e gol Taranto-Picerno 1-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

Il video con gli highlights e i gol di Taranto-Picerno 1-1, match della ventunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C pareggio d’alta classifica tra i pugliesi, che la sbloccano col rigore di Romano al 59′, e i lucani, bravi a sistemare tutto con Murano e il suo colpo di testa perfetto da bomber vero. Le due squadre restano in corsa per la promozione ma è una brusca frenata questa. Di seguito e in alto. ecco le immagini salienti della sfida.