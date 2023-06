Olimpia Milano-Virtus Bologna stasera in tv: programma, orario e diretta gara-1 finale playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Prende il via la serie che porterà all’assegnazione del titolo di campione d’Italia. Per il terzo anno consecutivo, sono i meneghini e le Vu Nere a ritrovarsi a questo punto della competizione, con il bilancio in perfetta parità: due anni fa vinsero gli emiliani, l’anno scorso l’Olimpia, che cerca la terza stella. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 9 giugno sul parquet del Mediolanum Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna dei playoff di Serie A1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul NOVE, oltre che in streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.