Lecce-Fiorentina oggi in tv: orario e streaming Finale Primavera 1 2022/2023

Alle 20:30 di oggi, venerdì 9 giugno Lecce e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della finale di Primavera 1. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva tv su Sportitalia, oltre che in streaming gratuito sul sito dell’emittente. La squadra viola di Alberto Aquilani dopo aver superato Roma e Torino in questi playoff cerca un trofeo storico che certificherebbe la crescita del vivaio fiorentino. Tre i successi nella storia per la Fiorentina, uno in più per il Lecce che trionfò due anni di fila nello storico biennio 2002-2004. Vent’anni dopo i pugliesi ci riprovano. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

SEGUI LA DIRETTA