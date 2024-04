Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida per la 33^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Derby italiano dalla posta in palio altissima, quello che si gioca nel penultimo turno della stagione regolare della competizione. I risultati di ieri, con la sconfitta dello Zalgiris e di Valencia, hanno sorriso agli uomini di coach Messina, che hanno ora una grande chance di aumentare sensibilmente le proprie possibilità di qualificazione ai play-in. Ad ogni modo, sarà importantissimo anche il risultato dell’Efes contro il Fenerbahce: in caso di sconfitta contro la Virtus e di contemporanea vittoria dell’Anadolu nel derby turco, infatti, sarebbe matematica l’eliminazione di Milano. Le Vu Nere, quindi, avranno la possibilità di giocare un pesante sgambetto ai rivali nazionali, con la squadra di coach Banchi che è invece certa della partecipazione alla post season. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 5 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.