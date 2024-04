Darderi-Giron in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Houston 2024

Luciano Darderi affronterà Marcos Giron nei quarti di finale dell’ATP 250 di Houston 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Non smette di stupire il tennista azzurro, che si conferma in gran forma tanto da occupare il 39° posto della Race. Dopo i match point annullati a Kudla all’esordio, è arrivata un’altra vittoria in tre set, molto più prestigiosa, contro l’argentino Francisco Cerundolo, secondo favorito del seeding. Il prossimo avversario di Darderi sarà il beniamino di casa Giron, che predilige altre condizioni di gioco ma resta comunque insidioso e ha battuto in due set rivali ostici come Shapovalov e Wolf. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorito Giron.

