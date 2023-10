Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Complicatissimo il momento della squadra allenata da coach Messina, reduce non solo dalla brutta sconfitta contro l’ALBA Berlino, ma anche da due KO in campionato. Di contro, il Maccabi, di vittorie, ne ha raccolte due, perdendo altrettante partite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 31 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.