Regolamento Bologna-Verona: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Bologna-Verona, match del Dall’Ara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi allenati da Thiago Motta sono reduci da un avvio di stagione fantastico e non hanno affatto intenzione di fermarsi. La compagine gialloblù, invece, sembra essersi un po’ fermata rispetto alle prime tre giornate di campionato. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 31 ottobre e sarà trasmessa su Mediaset 20 e Mediaset Infinity. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio, le due squadre disputino i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore, che determinerebbero la squadra qualificata agli ottavi di finale.