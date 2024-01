Tottenham-Manchester City oggi in tv: orario, canale e diretta streaming FA Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Tottenham e Manchester City, valevole per i sedicesimi di FA Cup 2023/2024. La finale di Wembley è ancora lontana, ma entrambe le squadre sono consapevoli che se vogliono arrivarci non possono permettersi passi falsi. La squadra di Guardiola sta vivendo un ottimo momento di forma e scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare gli Spurs, che si sono rinforzati nel mercato invernale e vogliono rendere ancora più speciale una stagione finora molto positiva. La sfida è in programma oggi, venerdì 26 gennaio alle ore 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn, che trasmetterà il match gratuitamente per inaugurare la modalità Free. La piattaforma ha infatti introdotto una nuova modalità a livello globale e offre per la prima volta l’accesso, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento, a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand.