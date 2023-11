Olbia-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Pineto, match valevole per il recupero dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un buon avvio di stagione, vogliono conquistare altre tre preziosi punti davanti ai propri tifosi, in modo tale da avvicinarsi alla zona playoff. Gli abruzzesi, dal loro canto, sono una delle sorprese di questa prima parte di torneo e sperano di continuare a stupire tutti. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 2 novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

