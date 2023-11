GP Brasile, Hamilton: “Bella lotta con Ferrari nei costruttori, Red Bull veloce ovunque”

“Con la Ferrari ci sono tante lotte in pista, ci superiamo spesso a vicenda e questo contribuisce a creare una lotta divertente nel campionato costruttori”. Queste le parole di Lewis Hamilton nella conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di San Paolo per il Gran Premio del Brasile. “Per me è sempre stata una gara molto speciale. Qui ho vinto il mio primo campionato del mondo, la crescita e il sostegno che ho sempre avuto qui è stato speciale. Fin da piccolo, da appassionato di calcio, ho amato il Brasile, per la sua cultura bellissima e ovviamente anche per Senna, uno dei miei eroi. La pista è storica, molto bella per i sorpassi, sembra che non esistano più circuiti così. La Red Bull è veloce ovunque, solo a Singapore non lo è stata. Con la Ferrari invece c’è una bella battaglia, saremo molto vicini in queste ultime gare – ha concluso Hamilton – e dovremmo dare il massimo per non farci raggiungere”