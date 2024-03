Olbia-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Juventus U23, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione sarda ha bisogno di fare punti tra le mura amiche per continuare a sperare in una salvezza molto complicata. La compagine bianconera, dal suo canto, ha intenzione di proseguire la propria scalata per ottenere la migliore posizioni possibile in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

