Nymburk-Varese oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Nymburk-Varese, sfida valida come gara-1 dei playoff della Europe Cup 2023/2024 di basket. La formazione di coach Bialaszewski si è guadagnata l’accesso alla fase a eliminazione diretta grazie a un ottimo percorso nel secondo round, che ha permesso alla squadra lombarda di guadagnarsi il pass come seconda forza del Gruppo N. Ora, il testa a testa contro i cechi comincia da questa complicata trasferta, che arriva in seguito alla pesantissima sconfitta in campionato contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 6 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Nymburk-Varese, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.