Pescara-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Spal, match dello stadio Adriatico valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli uomini di Zeman, dopo la pesante sconfitta subita contro il Gubbio, hanno assolutamente bisogno di rialzare la resta per rilanciare le loro ambizioni di terzo posto. La compagine ospite è reduce da un importante successo e deve dare seguito ai risultati per continuare la propria lotta per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

