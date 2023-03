Norvegia-Italia Under 20 oggi in tv: canale, orario e streaming Torneo 8 Nazioni 2023

Tutto pronto per Norvegia-Italia Under 20, match del Torneo 8 Nazioni. Fischio d’inizio in programma oggi, giovedì 23 marzo, alle 18 a Stavanger. Un buon esame per gli uomini di Nunziata che ha convocato 23 giocatori, di cui 21 classe 2003 e a due (Guarino e Ndour) classe 2004. Sono quattro gli esordienti con l’under 20: il difensore del Milan Andrei Coubis, i centrocampisti Matteo Prati (Spal) e Flavio Paoletti (Sampdoria), oltre a Federico Zuccon (Lecco). Non è prevista una copertura tv o streaming della partita. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA TESTUALE