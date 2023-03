LIVE – Norvegia-Italia Under 20, Torneo 8 Nazioni (DIRETTA)

di Mattia Zucchiatti 19

L’Italia Under 20 sfida la Norvegia oggi, giovedì 23 marzo, alle 18 a Stavanger. La penultima partita del Torneo 8 Nazioni, gli azzurrini cercano un buon risultato e risposte sul piano del gioco. Sono 23 i giocatori convocati da Nunziata, che si affida a 21 classe 2003 e a due (Guarino e Ndour) classe 2004. Esordio per il difensore del Milan Andrei Coubis e per i centrocampisti Matteo Prati (Spal) e Flavio Paoletti (Sampdoria); prima chiamata in Under 20, invece, per Federico Zuccon (Lecco). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Norvegia-Italia U20 (ore 18)