Torneo di Viareggio 2023, girone 6: rimonta show della Sampdoria sul Grosseto, vince l’Arezzo

Pomeriggio da batticuore in compagnia del girone 6 del gruppo B al torneo di Viareggio 2023. Dopo la vittoria dell’esordio, a Bogliasco Sampdoria e Grosseto si sfidavano per fare un balzo in avanti in chiave qualificazione agli ottavi. Ed è una partita davvero scoppiettante, che si apre al pronti-via con il vantaggio dei toscani, che puniscono i doriani molto disattenti grazie alla punizione di Riccardo Moscatelli dopo appena un minuto. Alla mezzora, Battistoni firma il raddoppio in inserimento, poi l’episodio che decide tutto: manca ormai una manciata di secondi all’intervallo, ma Leonardi di testa riapre tutto.

Nella ripresa i blucerchiati non sembrano riuscire a sfondare più di tanto, all’improvviso però ancora Leonardi trova la rete del momentaneo pareggio. E’ tripudio doriano, perché in pieno recupero Simone Rossello firma la rete del sorpasso. Per la Samp ora ottavi vicinissimi, basterà non perdere con l’Arezzo che nel pomeriggio aveva battuto l’UYSS New York per 2-0 grazie alle reti a inizio secondo tempo di Zhupa (una su rigore). Gli statunitensi sono eliminati ma vorranno chiudere nel migliore dei modi contro i maremmani, che sono passati dalla qualificazione agli ottavi già certa al dover vincere per forza.