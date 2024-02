Nigeria-Costa d’Avorio in tv: data, orario e diretta streaming finale Coppa d’Africa 2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Nigeria-Costa d’Avorio, match valevole per la finale della Coppa d’Africa 2024. E’ tutto pronto per l’ultimo atto della comptezione continentale. Sono rimaste soltanto due squadre a contendersi la vittoria finale e faranno di tutto per provare a portare a casa l’ambito trofeo, dopo un cammino molto lungo e tortuoso per entrambe le compagini. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia; lo streaming sarà garantito dal sito e dall’App della medesima emittente.

