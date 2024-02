Sprint femminile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire la sprint femminile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. Riflettori puntati su quattro azzurre: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Samuela Comola. Le favorite d’obbligo sono, tra le altre, le transalpine Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, le norvegesi Karoline Offigstad Knotten e Ingrid Landmark Tandrevold, le svedesi Hanna ed Elvira Oeberg e la svizzera Lena Haecki-Gross, tutte quante apparse in grande spolvero sia sugli sci sia presso il poligono nella staffetta mista di apertura. Impossibile, inoltre, non menzionare l’altra francese Lou Jeanmonnot, le teutoniche Vanessa Voigt e Franziska Preuss, l’altra norvegese Juni Arnekleiv e la padrona di casa Marketa Davidova, che hanno ampiamente nelle corde la possibilità di andare alla ricerca di un risultato di prestigio. L’Italia punta tutto su Vittozzi ma anche su Wierer, che sembra aver smaltito quasi del tutto i problemi di carattere influenzali che l’hanno costretta a saltare ben due tappe di Coppa del Mondo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

La sprint femminile di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (venerdì 9 febbraio), con inizio fissato alle ore 17.20. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la seconda gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.