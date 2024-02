Qualificazioni Wta Doha 2024: Trevisan approda al turno decisivo, out Bronzetti

Italia-Germania 1-1. Si potrebbe riassumere così il primo turno delle qualificazioni del Wta 1000 di Doha 2024 per quanto riguarda il tennis azzurro, che vedeva impegnate Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Il bilancio è stato infatti di una vittoria e di una sconfitta, entrambe contro una giocatrice tedesca. Trevisan, accreditata della quarta testa di serie e originariamente opposta a Sara Errani (costretta a cancellarsi in quanto impegnata nei quarti del Wta di Cluj-Napoca), ha superato per 6-2 7-6 Anna-Lena Friedsam dopo 2h10′ di gioco. Seconda vittoria stagionale per Martina, che al turno decisivo sfiderà la belga Minnen. Niente da fare invece per Bronzetti, ko in rimonta contro la più quotata Laura Siegemund. 4-6 6-4 6-3 il punteggio dell’incontro, durato due ore e 40 minuti e non privo di rimpianti per Lucia, la quale si era trovata avanti 6-4 4-3 40-15.