Newcastle-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 16:30 di oggi, sabato 5 agosto, la Fiorentina scenderà in campo per sfidare il Newcastle in amichevole. Si tratta del primo test in Inghilterra nella Sela Cup: a seguire i viola affronteranno i francesi del Nizza. Nel quadrangolare – che coinvolge anche il Villarreal – sono previsti tre punti in caso di vittoria, uno per il pareggio e un punto aggiuntivo per ogni gol segnato. Dopo un precampionato con luci e ombre, partito male con la brutta sconfitta con la Stella Rossa, la Fiorentina cerca autostima contro una squadra di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, con telecronaca di Gabriele Giustiniani.

